Karneval-Kontrastprogramm in Neukirchen-Vluyn „Rosenmontag-Wellness“ im Freizeitbad am 12. Februar

Den ganzen Tag über gibt es in den Saunen verschiedenste Spezialaufgüsse. Los geht es um 10.30 Uhr mit einem Relax-Aufguss in der Kristallsauna. Danach steht im Halb-Stunden-Takt immer ein neues Highlight auf dem Aufgussplan. Ob Menthol-Kristalle-Zeremonie, ein Gemüse-Spezialitäten-Aufguss, Schweizer Alpenkräuter, „Eine Duftreise in 1000 und eine Nacht“ oder ein Eukalyptus-Spezial – für jeden Sauna-Fan ist das Richtige dabei. Und auch an die jüngsten Besucher ist gedacht: Zwei Kindersaunen zum Mitmachen stehen auf dem Programm.