Amateurfunker in Neukirchen-Vluyn : Funk-Marathon auf der Halde Norddeutschland

Neukirchen-Vluyn Die Rheinhausener Funkamateure sammelten 24 Stunden lang auf der Anhöhe Punkte für einen europaweiten Funkwettbewerb.

„Delta, Lima, Null, Romeo, November.“ Horst Indek saß am späten Nachmittag am Funkgerät, um immer wieder das Rufzeichen, den Call, der Rheinhausener Funkamateure ins Mikrofon zu sprechen. Dann gab der Vorsitzende den Ort der mobilen Funkstation auf der Halde Norddeutschland durch: „Julia, Omega, 31, Gustav, Lima“, um vom Feldlager auf der anderen Seite das Rufzeichen, die Position und ein „Thanks“ oder ein „Danke“ zu hören. Währenddessen tippte Second-Operator Hans-Peter Dohmen die Daten in einen Computer ein, um beim „Fieldday“ die Funkverbindung im Logbuch zu dokumentieren.

Eine Verbindung zu einer mobilen Funkstelle in der Grafschaft Yorkshire in England bringt dabei viel mehr Punkte eine als zu einem Empfänger in der Eifel. „Deshalb suchen die Funker erst die dicken Fische“, berichtete der Pressesprecher. Dabei ist die Reichweite auf der 102 Meter hohen Halde Norddeutschland begrenzt, weil die Funkamateure Ultrakurzwellen empfangen, anders als in den geraden Jahren, wenn sie am ersten Samstag im September im Diergardthafen in Duisburg-Homberg über Kurzwellen funken. „Eine Ultrakurzwelle reicht mindestens so weit, wie man gucken kann“, erläuterte Kurt Willutzki. „Von der Halde Norddeutschland sind das 50 Kilometer. Durch verschiedene physikalische Effekte ist die Entfernung aber erheblich größer. Manchmal schaffen wir 1000 Kilometer.“ Dann reicht der Funkruf vom Niederrhein bis nach Schottland.