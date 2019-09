Naturprojekt in Neukirchen-Vluyn : Am Rande der Stadt blüht die Heide

Zusammen mit der Heidschnucken-Interessengemeinschaft aus Schwafheim treibt die Stadt ein Naturprojekt voran.

„Wo am Niederrhein gibt es Heidelandschaften?“, fragt Bürgermeister Harald Lenßen rhetorisch. Er erblickt in diesem wohl gut einen guten Hektar großen Areal ein Alleinstellungsmerkmal Neukirchen-Vluyns. Und Horst Manja blickt freudig in die Zukunft: „In zehn Jahren werden wir erstaunt sein, was sich hier entwickeln kann. Es braucht Geduld, damit eine Heide gedeihen kann.“ Schon in den 1980er Jahren habe es die Idee gegeben, hier, unterhalb der Stromtrasse, die am Klingerhuf vorbeiführt, ein Stück Wald in eine Heide umzuwandeln, erzählt Manja. „In den letzten Jahren hat man das ein bisschen aus den Augen verloren“, ergänzt Lenßen. Vor einiger Zeit traf er den Schäfer beim Markt der Möglichkeiten in Neukirchen, hörte von der Heide – und war hin und weg. Jetzt wolle die Stadt das Projekt zusammen mit der Schwafheimer Interessengemeinschaft Heidschnucken wieder vorantreiben. Seit ein paar Tagen stehen am Weg, der die Heide durchschneidet, Info-Schilder. Und in den nächsten Wochen werden die Schafe ihren Teil dazu beitragen, dass der karge Sandboden nicht „verholzt“. Bäume haben in einer Heide nichts zu suchen, erklärt Manja. Was die Heidschnucken an Bäumen nicht wegfuttern, werden Mitarbeiter des städtischen Bauhofs samt Wurzeln entfernen.