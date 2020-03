Hilfsaktion : Am Gabenzaun hängt Hilfe für Tafel-Kunden

Neukirchen-Vluyn Die Neukirchen-Vluynerin Britta Klammt stößt mit einer Idee auf breite Zustimmung. Stadt stellt Gelände an der Hans-Böckler-Straße zur Verfügung.

Von einer „Laune“ sprach am Dienstag Britta Klammt, die die Sache ins Rollen gebracht hat. Im Fernsehen habe sie am Montagabend gesehen, dass es ähnliche Einrichtungen in anderen Städten gibt. „Ich fand das rührend.“ Über ihre Facebook-Gruppe „Wir aus Neukirchen-Vluyn“ warb sie dafür, einen Gabenzaun in der Stadt zu installieren. Die Idee zog Kreise bis ins Rathaus. Ergebnis: Am Dienstagmorgen um zehn Uhr war Bürgermeister Harald Lenßen zur Stelle, um gemeinsam mit Britta Klammt den Gabenzaun auf dem städtischen Gelände zu eröffnen. An die 30 Tüten mit Spenden hingen da bereits am Zaun. Unter den Spendern seien auch Menschen gewesen, die sonst selbst von der Tafel profitieren. „Es war so rührend, ich musste weinen“, sagte die 53-Jährige, die im Besucherservice des Stadttheaters Krefeld arbeitet.