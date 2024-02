Altweiber in Rheurdt Möhnen mussten Bürgermeister beim Rathaussturm suchen

In Rheurdt wurde in diesem Jahr nicht im Rathaus Altweiber gefeiert, sondern im nahe gelegenen Haus Quademechels an der Rathausstraße. Da der Ratssaal derzeit umgebaut wird, kam das Rathaus nicht infrage. „Wir konnten uns die schönen neuen Büros anschauen, die leer waren“, sagte Sandra Mölders, die Obermöhne, als sie mit den anderen Möhnen in Rheurdt zunächst an dieser Adresse nach Bürgermeister Dirk Ketelaers suchte. Er hatte sich als Pirat mit Piratentuch und Bart verkleidet und war kurze Zeit später „fahnenflüchtig“ geworden.