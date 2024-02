Altweiber in Neukirchen-Vluyn Rathaus wurde kurzerhand zur Baustelle

Wie schon im vergangenen Jahr bot das Foyer genügend Platz für das närrische Treiben. Gemeinsam schunkelten sich die Mitglieder der beiden Karnevalsgesellschaften mit dem Bauarbeiterteam des Rathauses in der Guten-Laune-Skala ganz nach oben. Auch wenn es seit dem Vormittag in Strömen regnete, die Möhnen ließen sich von nichts abhalten. Schon am Morgen hatten sie sich getroffen und waren gemeinsam durch die Geschäfte gezogen. Am Nachmittag feierten sie im Füllort wie in der Kulturhalle ihren gemeinsamen Sieg. Höhepunkt ist am Montag der Umzug von Neukirchen nach Vluyn.