Investor plant unter anderem Wohnungen und ein Café : Alte Schule Schaephuysen: Umbau kann bald starten

RHEURDT Investor Frank Wessel erwartet in den nächsten Tagen die Baugenehmigung. Er stellte dem parteilosen Landratskandidaten Peter Driessen seine Pläne für den Umbau des Gebäudes aus den 1920er Jahren vor.

Frank Wessel liebt es, alte Gebäude mit Charakter zu erwerben, um ihren Charme zu erhalten und ihnen zusammen mit seiner Lebensgefährtin Nicole Ingenbleek neues Leben einzuhauchen. In Schaephuysen wandelten sie so die Molkerei an der Vluyner Straße in ein Gebäude um, in dem sich unter anderem Künstler niederließen. In Viersen richteten sie in einer einstigen Schule Loftwohnungen ein. Seit 2019 sind sie in einer zweiten einstigen Schule aktiv, der alten Schule in Schaephyusen. Jetzt stellte Frank Wessels das Projekt Peter Driessen vor. Der parteilose Landratskandidat war von der Rheurdter SPD zu einer Besichtigungstour in die Ökogemeinde eingeladen worden.