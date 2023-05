Aktion für KInder in Rheurdt „Es ist ein kleines Abenteuer, draußen zu schlafen“

Die Aktion ist auf einen Tag festgelegt, kann aber verschoben werden, wenn das Wetter nicht so trocken ist wie in der Nacht vom Freitag auf Samstag, sondern nass oder stürmisch. Die Aktion wurde 2021 im zweiten Pandemiejahr vom Arbeitskreis Süd, ins Leben gerufen, in dem sich die Jugendzentren des Südkreises Kleve regelmäßig austauschen. „Wir haben eine Aktion gesucht, die Gemeinschaft stiftet, aber konform zu den Coronaregeln war“, blickte die Leiterin des Awo-Jugendzentrums zurück. „Sie ist so gut angekommen, dass wir 2022 und 2023 wiederholt haben.“ Seit 2021 nahmen neben dem Awo-Bahnhof das Jura in Wachtendonk, das Just in Straelen, das Jugendheim Issum, das Astra in Goch und der Weezer Wellenbrecher teil.