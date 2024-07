Feuerwehreinsatz in Neukirchen-Vluyn 40 Einsatzkräfte löschen Brand im Fisch-Imbiss „Ahoy“

Neukirchen-Vluyn · Am 5. Juli kam es zu einem Zimmerbrand im „Ahoy“ an der Max-von-Schenkendorf-Straße in Neukirchen-Vluyn. Der Brand, der in der Küche begann, konnte schnell gelöscht werden. Was genau passiert ist.

08.07.2024 , 17:30 Uhr

Am 5. Juli musste die Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn zu einem Brand ausrücken. Foto: dpa/Marijan Murat

Am vergangenen Freitag, 5. Juli, wurden um 15.48 Uhr die Löschzüge Neukirchen und Vluyn sowie der Rettungsdienst alarmiert. Grund dafür war ein gemeldeter Zimmerbrand in einem Imbiss-Restaurant, dem „Ahoy“, auf der Max-von-Schenkendorf-Straße. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang schwarzer Rauch aus dem Eingangsbereich des Restaurants. Alle Gäste und Mitarbeiter hatten bereits das Gebäude verlassen. Die Mitarbeiter gaben an, dass unter anderem die Fritteuse im Küchenbereich brennt, schreibt die Freiwillige Feuerwehr auf ihrer Website. Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr und einem Fettlöscher ins Gebäude vor. Kurze Zeit spät ging ein weiterer Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr in das Restaurant vor. Schnell konnte der Brandherd in der Küche lokalisiert und abgelöscht werden. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde das Nachbarhaus durch einen weiteren Trupp unter Atemschutz geräumt. Info Immobilie wurde erst Anfang 2022 umgebaut Renovierung Inhaber Daniel Wustlich hat die Immobilie, die 40 Jahre lang eine Pommesbude war, 2022 aufwendig umgebaut: Den Boden hat er neu verlegt, Wasserleitungen neu gemacht. Öffnungszeiten Vor dem Brand war der Laden täglich von 12 bis 21 Uhr geöffnet, Parkplätze gibt es direkt vor der Tür. Im Internet ist der Laden unter www.ahoy-neukirchen.de zu finden. Eine Person wurde vom Rettungsdienst gesichtet, verblieb aber auf eigenen Wunsch an der Einsatzstelle. Im weiteren Verlauf wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt, um das Gebäude vom Rauch zu befreien. Zudem wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und das Dach mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Hierbei konnten keine auffälligen Temperaturen gemessen werden. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für die 40 Einsatzkräfte beendet. Auf Facebook haben viele Menschen Mitleid: „Hoffe für die Inhaber, dass alles gut wird“, heißt es dort etwa. “Oha ... Die Fischbude ist eigentlich die Beste weit und breit“, schreibt ein anderer. „Oh, das ist ja furchtbar“, lautet ein dritter Kommentar. Im Imbiss an der Max-von-Schenkendorf-Straße wird neben mehreren Fischgerichten auch Eis angeboten. Tanja und Daniel Wustlich betreiben das „Ahoy“ seit zweieinhalb Jahren, der Laden lief bis zum Brand gut: „Wir haben eine gute Bewertung mit 4,9 Sternen auf Google, der Laden läuft“, sagte Daniel Wustlich damals im Gespräch mit unserer Redaktion.

(lst)