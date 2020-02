Politik in Neukirchen-Vluyn : AfD: „Wir werden in den Stadtrat einziehen“

Neukirchen-Vluyn SPD bringt eine Resolution gegen Rechts in den Rat ein. „Die können beschließen, was sie wollen“, sagt dazu der AfD-Ortsverbandschef.

Noch sitzt die AFD nicht im Rat der Stadt. Aber das kann sich nach den Kommunalwahlen im Herbst ändern. Die SPD-Fraktion baut deshalb vor: Sie hat eine Resolution „zum Umgang mit rechtsextremen Parteien“ verfasst, über die im Stadtrat abgestimmt wird. Es geht darum, jeglicher Zusammenarbeit mit rechtsextremen Parteien eine Absage zu erteilen. Sehr wahrscheinlich wird die Resolution eine Mehrheit finden. Die AfD lässt dies anscheinend kalt. „Wir gehen unseren Weg. Die können beschließen, was sie wollen“, sagte am Dienstag Uwe von Zabiensky vom AfD-Ortsverband.

Es gelte, „eindeutig Position zu beziehen gegenüber allen nationalistischen, rassistischen, diskriminierenden und fremdenfeindlichen Ideologien und Aktivitäten“, heißt es unter anderem in der Resolution. „Rechtsextreme Parolen und Positionen dürfen in Gremien des Rates kein Gehör finden.“ Der Rat wende sich gegen jegliche Normalität im Umgang mit Rechtsextremen und lehne jeden Antrag rechtsextremer und rechtspopulistischer Gruppierungen ab.

Neukirchen-Vluyn ist in den vergangenen Wochen mit Treffen von AfD-Mitgliedern in den Blickpunkt geraten. Zweimal haben Menschen anlässlich von AfD-Veranstaltungen im Hotel-Restaurant „Friedenseiche“ demonstriert (wir berichteten). Bereits seit Mitte 2018 gibt es in der Stadt einen AfD-Ortsverband. Dessen Sprecher Uwe von Zabiensky hatte bei der Gründung angekündigt, bei der Kommunalwahl 2020 in allen 19 Wahlbezirken der Stadt mit eigenen Kandidaten anzutreten.