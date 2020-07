Bürgermonitor : Seit Monaten ohne Telefon und Internet

Neukirchen-Vluyn Bereits seit vier Monaten wartet Johannes Welbers auf die Telefon- und Internetanschlüsse für seine Mieter. Jetzt wurde seitens der Telekom ein Bereitstellungstermin im Dezember angekündigt.

Johannes Welbers führt einen landwirtschaftlichen Betrieb in Neukirchen-Vluyn im Ortsteil Rayen. Auf seinem Hof hat er drei Mietwohnungen in bestehenden Gebäuden eingerichtet, um Ostern zogen die ersten Mieter ein. Diese warten nun immer noch auf einen Telefonanschluss. Von der Telekom wurde ein Termin erst für Dezember 2020 zugesagt.

Seit Anfang Juni telefoniert der Landwirt nun als Eigentümer beziehungsweise Bauherr im wöchentlichen Turnus mit dem Service der Telekom. „Ich erhalte die Aussage, die Mieter müssen sich kümmern. Meine Mieter hingegen, die ebenfalls wöchentlich bei der Telekom anrufen, bekommen schriftlich mitgeteilt, dass der Eigentümer – also ich – den Antrag stellen muss. Wenn ich daraufhin wieder mit dem Bauherrenservice Kontakt aufnehme, sagt man mir, man sei nicht zuständig, die Mieter sollen sich melden. So geht das jetzt seit vier Wochen!“, berichtet Welbers verärgert. Jede Woche gäbe es andere Aussagen.

Hinzu käme die Wartezeit in der Hotline. „Die Mitarbeiter, mit denen ich gesprochen habe, waren immer sehr freundlich, aber es waren jedesmal unterschiedliche Mitarbeiter, die sich in ihren Aussagen teilweise widersprachen. Immer wurde mir zugesagt, dass man sich kümmern wolle und man sich telefonisch oder schriftlich bei mir melden wolle, aber nichts passiert.“ Bei jedem Gespräch hätten er beziehungsweise seine Mieter darauf hingewiesen, dass bereits ein Kabel auf dem Grundstück liegt, dass es sich um keinen Neubau handele und die neuen Wohnungen bis an den Übergabepunkt verkabelt seien. „Aus meiner Sicht müsse eigentlich nur angeschlossen und natürlich danach freigeschaltet werden“, so Welbers, der die missliche Lage für seine Mieter sehr bedauert: „Meine Mieter haben kein Telefon, kein Internet und da wir etwas abseits vom Ort gelegen sind, ist der Handyempfang auf unserem Grundstück nicht gegeben.“ Problematisch sei die Situation besonders für ein Mieterpaar. „Die Eltern dieser Mieter sind bereits über 80 Jahre alt und können ihre Kinder in einem Notfall nicht erreichen. Und was passiert, wenn einer meiner Mieter selbst mal einen Notfall erleidet? Vor mehr als 50 Jahren sind Menschen zum Mond geflogen, und die Telekom kann seit vier Monaten kein Telefon anschließen?“, fragt Welbers.