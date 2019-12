Wiehnachtskonzert der Tersteegenschule : Lauter kleine Weihnachtsengel

Foto: Stefanie Klein

Neukirchen-Vluyn Mehr als vier Monate lang hat die Sängerin Irmke von Schlichting mit Kindern der Tersteegenschule ein Liederprogramm einstudiert. Das Ergebnis erlebte jetzt ein begeistertes Publikum in der Kulturhalle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jutta Langhoff

Das war ein echtes Erlebnis! Mehr als 100 Zweit- und Drittklässler der örtlichen Gerhard-Tersteegen-Grundschule gaben in der komplett besetzten Kulturhalle ein beeindruckendes Adventskonzert. Gut vier Monate lang hatten die fünf beteiligten Klassen dazu einmal die Woche mit der belgischen Sängerin und Musikpädagogin Irmke von Schlichting geprobt. Nun war es endlich soweit.

Unter dem Motto „Wir könnten heute Engel sein“ präsentierten sie mit deutlichem Spaß an der Sache eine gelungene Auswahl an altersgerechten Weihnachtsliedern in Deutsch, Englisch, Spanisch und sogar in Kölsch. Möglich gemacht hatte den großen Auftritt der Förderverein der Schule, wie die stellvertretende Schulleiterin Stefanie Klein betonte: „Danke dafür. Aber jetzt darf es losgehen.“ Auf dieses Signal hatten die kleinen Sängerinnen und Sänger bereits ungeduldig gewartet, nachdem sie sich vorher dicht an dicht auf der Bühne versammelt hatten. Doch die anfängliche Befangenheit war schnell verschwunden.

Info Gesangsprofi arbeitet mit Schulklassen Irmke von Schlichting Die im belgischen Eupen geborene Sopranistin und Gesangspädagogin studierte an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Ward-Methode Sie arbeitet seit zwei Jahren mit den Schülern der Neukirchen-Vluyner Gerhard-Tersteegen-Grundschule und unterrichtet außerdem Musikklassen in Köln, Düren und Wuppertal nach der von ihr leicht modifizierten „Ward-Methode“ der amerikanischen Musikpädagogin Justine Bayard Ward.

Schon während des ersten Liedes „Frohe Weihnacht, merry Christmas“ untermalten sie ihren Gesang fröhlich mit einstudierten Hand- und Armbewegungen. Dabei machte es nichts aus, dass einige zwischendurch ein paar nicht einstudierte Winker für ihre Eltern oder Großeltern im Publikum beimischten. Die Bewegung zur Musik ist ein fester Bestandteil der Ward-Methode, einer speziell für Grundschulkinder entwickelten und von Irmke von Schlichting angewandten Gesangspädagogik. Und so wurde zum Beispiel auch das nächste Lied „Du bist der Weihnachtsmann mit dem langen, weißen Bart“ mit entsprechenden Handbewegungen begleitet und zu der Textzeile „Wandern wir, wandern wir“ des Liedes „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ kräftig mit den Füßen gestampft.

Doch die große hundertköpfige Chorpremiere war nicht die einzige an diesem Abend. Zwischendurch hatte auch der aus neun Zweitklässlern bestehende neue Tersteegen-Schulchor seinen ersten Auftritt. „Es schneit, es schneit. Kommt alle aus dem Haus!“, sangen sie von dem jungen Pianisten Niklas Treute am Flügel begleitet und ließen dazu mit hoch erhobenen Händen ihre Finger zappeln. Mit Fingerspielen ging es danach auch wieder in der großen Besetzung weiter: „Es ist Advent, die Kerze brennt“, hieß es, wobei alle miteinander in jeder neuen Strophe dem Publikum begeistert erst einen, dann zwei, drei und zum Schluss vier Finger entgegenstreckten.