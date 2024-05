Aktion „Abstand halten!“ im Kreis Wesel Polizei Wesel sensibilisiert für Sicherheit im Straßenverkehr

Neukirchen-Vluyn · Der Kreis führt mit den angehörigen Kommunen die Aktion durch, um auf Abstandsregeln beim Überholen von Radfahrenden hinzuweisen. Am 22. Mai bietet die Polizei zudem Verkehrsunfallprävention und Opferschutz auf dem Wochenmarkt in Wesel an. Bis wann die Aktion läuft.

07.05.2024 , 11:48 Uhr

Wer einen Radfahrer überholen will, muss einen bestimmten Mindestabstand einhalten. Ansonsten ist das Überholen unzulässig. Foto: dpa/Silas Stein

2024 wird der Kreis Wesel wieder zusammen mit den kreisangehörigen Kommunen die Aktion „Abstand halten!“ durchführen. Nach Paragraf fünf der Straßenverkehrsordnung muss beim Überholen von Radfahrenden innerorts ein Abstand von 1,5 Metern und außerorts ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden. Ist das Einhalten der Abstände nicht möglich, ist das Überholen unzulässig. Während der Aktionszeiträume werden die teilnehmenden Kommunen zusammen mit der Kreispolizeibehörde Wesel mit eindeutigen Plakaten und Bannern auf die Abstandsregelungen beim Überholen von Radfahrenden hinweisen. Die Aktion „Abstand halten!“ beginnt Anfang Mai zu Beginn der Fahrradsaison und des Stadtradelns. Am 22. Mai steht die Abteilung Verkehrsunfallprävention/Opferschutz der Polizeibehörde mit einem Beratungsangebot im Rahmen der Aktion „Abstand halten!“ zum Thema Radverkehr auf dem Wochenmarkt am Großen Markt in Wesel während der Marktzeiten zur Verfügung. Im September soll im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche ein zweiter Aktionszeitraum stattfinden.

(lst)