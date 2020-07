Blick in die Geschichte : Christdemokraten feiern den 75. Geburtstag

Neukirchen-Vluyn Auch bei der Neukirchen-Vluyner Union denkt man an die Anfangszeit der CDU und blickt auf viele entscheidende Ereignisse seit der Gründung zurück. Für 2021 ist eine Feier anlässlich des Jubiläums.

„Wir denken an unsere Parteimitglieder der ersten Stunde, allen voran den ersten Bürgermeister nach der NS-Zeit, Tilmann Bongardt“, erinnert die heutige CDU-Vorsitzende Karin Keesen an die Anfänge ihrer Partei.

Im Juni 1945 wurde an verschiedenen Orten Deutschlands in den Wirren des besetzten und gezeichneten Landes die Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) gegründet. Inhaltliche Grundlage bildeten die „Kölner Leitsätze“, die am 17. Juni 1945 veröffentlicht wurden. Kurz darauf wurde zu Gründungsversammlungen in unterschiedlichsten Städten aufgerufen. Die CDU sollte dabei helfen, die konfessionellen Gräben von evangelischen und katholischen Christen zu überwinden und in einer Union zu bündeln. Ziel war es, mit pragmatischen und alltagstauglichen Lösungen das Leben der Menschen zu verbessern. „Die CDU hat diesen pragmatischen Charakter bis heute behalten“, beschreibt Keesen die DNA ihrer Partei.