Jubiläum in Rheurdt Nachbarschaft „Neue Mitte“ besteht seit 70 Jahren

Die Sonne lachte am Samstag gemeinsam mit den Mitgliedern der Nachbarschaft „Neue Mitte“ in Rheurdt. Gegründet am 18. Dezember 1953, ist sie die älteste Nachbarschaft in Rheurdt und damit die erste, die ein 70-jähriges Bestehen feiern kann. Zur Feier erschien auch Bürgermeister Dirk Ketelaers, um seine Glückwünsche auszusprechen.