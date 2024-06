Eiserne Hochzeit in Rheurdt Hanna und Marian Kloza sind seit 65 Jahren verheiratet

Das Ehepaar stammt gebürtig aus Polen. Hanna Kloza ist in Warschau aufgewachsen, ihr Mann lebte im 400 Kilometer entfernten Breslau. Kennengelernt hat sich das Paar im Sommer 1958 in einem Pfadfinderlager in Pommern. Hanna Kloza arbeitete damals als diplomierte Journalistin bei der Polnischen Wochenschau. Für eine Berichterstattung besuchte sie einige Tage lang ein Pfadfinderlager in Pommern. Dort traf sie auf ihren zukünftigen Ehemann, der nach dem Studium der Elektronik an der Technischen Universität in Breslau als Assistent tätig war. Der junge Mann unterstützte die attraktive Journalistin gerne bei ihren Dreharbeiten. Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen.