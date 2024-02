Rheurdter mit Aktion „5000 Mahlzeiten“ in der Ukraine „Ich passe auf mich auf, weil ich an meine Tochter denke“

Wenn Martin Broekmann abends in Borodjanka in der Ukraine, etwa 1800 Kilometer von zu Hause entfernt, schlafen geht, hat er keine Angst mehr vor dem Bombenalarm. Bei der ersten Reise des Rheurdters in das Kriegsgebiet vor zwei Jahren war das noch anders. „Ich passe nun gut auf mich auf, weil ich an meine Tochter Lisa denke“, sagt der 52-Jährige. „Wovor ich aber Angst habe, ist, dass mich eine Bombe trifft und ich etwa meine Beine verliere, sodass ich nicht mehr alleine mit meinem Pick-up zurückfahren kann“, meint er.