Wirtschaft in Rheurdt : 4Pfoten Mobile: Rheurdter Firma bei der „Reise & Camping“

Jörg Dräbert mit Whoopi. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Rheurdt Wenn am 26. Februar die Messe „Reise und Camping“ in Essen beginnt, ist Rheurdt gleich dreimal unter den Ausstellern vertreten. So präsentieren sich dort, wie bereits berichtet, Marcel und Tatjana Lotz mit ihrem Wohnmobilstellplatz an der Windmühle, darüber hinaus die Rheurdter KLS Motorenbau.

Und auch für die Firma „4Pfoten Mobile“ bietet die Messe eine Möglichkeit, den Kundenkreis zu erweitern. „Allerdings sind Hundeausstellungen für uns wichtiger. Da treffen wir zu 100 Prozent unsere Klientel“, sagt Geschäftsführer Jörg Dräbert. Seine Kundschaft, das sind Menschen, die mit Hunden einen Wohnmobilurlaub machen möchten. Und dies in einem Wohnmobil, das den Ansprüchen der Tiere und ihrer Halter besonders gerecht wird.

Im Herbst 2015 kaufte Dräbert ein Wohnmobil und baute es zusammen mit seinem Freund Gerhard Bergem hundefreundlich um. Trotz und Frust leiteten ihn damals, denn für einen Urlaub mit seiner Hündin Whoopi konnte er kein geeignetes Wohnmobil finden. Gut vier Jahre später ist aus der Idee ein großes Franchise-Unternehmen mit Wohnmobil-Mietstationen an zwölf Orten quer durch Deutschland geworden.

„Die neueste ist in Neumünster“, sagt Dräbert, der selbst von einer „Erfolgsgeschichte“ spricht. Mittelfristig möchte er auf 20 bis 25 Mietstationen mit bis zu 150 Fahrzeugen expandieren. In Essen zeigt das Unternehmen sein neuestes Fahrzeugmodell aus der „Dog-Liner“-Flotte, den TE 740. „Es wird vom deutschen Hersteller Dethleffs exklusiv für uns gebaut“, sagt Dräbert. „An unserem Standort in Kempen bauen wir zusätzliche technische Austattung ein.“

Zu den vielen Besonderheiten der Fahrzeuge von „4Pfoten Mobile“ zählt ein separater Raum, in dem der Hund während der Fahrt sicher und gut aufgehoben ist, samt „Anti-schlabber“-Trinknapf, eigenem Lüftungs- und Heizsystem sowie Video-Überwachung. Wer während der Fahrt sehen möchte, ob es dem Hund gut geht, kann das Kontrollbild aufs Navi übertragen.

Eine Saison lang stehen die Wohnmobile zur Vermietung, dann werden sie verkauft. Auch dieses Geschäft läuft gut. Dräbert: „Allein in Kempen hatten wir letztes Jahr neun Fahrzeuge – die sind alle weg.“