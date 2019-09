48 Stunden Spaß in Neukirchen-Vluyn : So tuckert Neukirchen durch das Erntedankfest

So tuckert Neukirchen durch das Erntedankfest

48 Stunden Spaß in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Am kommenden Freitag und Samstag steht der Grafschafter Platz im Mittelpunkt. Umzug, Treckerkorso und viel Musik begeistern.

Hans-Peter Burs trägt sie mit Stolz, seine strahlend blaue Grafschafter Tracht. Und wer ganz genau hinguckt, entdeckt in der Spange über dem Halstuch ein historisches Markstück. „Das ist meine persönliche Note“, schmunzelt der Mann, der den Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen (HVV) drei Jahrzehnte lang geführt hat. Dieses Erntedankfest mit großem Umzug und Rockkonzert am Vorabend wird Burs erleben, ohne im Hintergrund für alles verantwortlich zu sein. Das Dorf Neukirchen bereitet sich auf das längste Wochenende des Jahres vor: am Freitag, dem dreizehnten, und Samstag, 14. September feiern viele hundert Gäste.