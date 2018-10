36. Kinderkleider- und Spielzeugtrödel in Rheurdt lockt Aussteller.

Rheurdt Innerhalb von zwölf Stunden waren alle 38 Stellplätze vergeben. Termin: 24. November, 10 Uhr.

Denn eigentlich gibt es viele Angebote – sowohl in Rheurdt, als auch in der unmittelbaren Nachbarschaft. Und Ende November steuern viele bereits auf Weihnachten zu; lange Wunschlisten für Nikolaus und das Christkind inklusive. Da kommt dieser Traditionstermin in Rheurdt vielleicht genau zu richtigen Zeit.

„Es gibt alteingesessene Rheurdterinnen und Rheurdter, die kommen nur wegen des leckeren Kuchens zu uns“, verrät Nadine Dölle. Der Erlös der Veranstaltung kommt wie immer dem Föderverein des katholischen Kindergarten St. Nikolaus und in Teilen der DKMS zu Gute. Eine Box der DKMS für private Spenden findet sich in der Trödel-Cafeteria am Samstag, 24. November, findet somit in der Grundschule, Meistersweg 6, von 10 bis 13 Uhr.