Christopher Street Day in Neukirchen-Vluyn „Es ist noch nicht normal, nicht normal zu sein“

Bürgermeister Ralf Köpke und Mitglieder der Neukirchen-Vluyner Grünen hatten bereits am Donnerstag eine Fahne mit den Farben Rot, Orange und Gelb sowie Grün, Blau und Rot vor dem Rathaus gehisst. Und die meisten Teilnehmenden trugen Schals oder Tücher in Regenbogenfarben, als sie am Samstag auf dem Parkplatz vor der Viva-Event-Halle zum zweiten Christopher Street Day in Neukirchen-Vluyn starteten. Über die Krefelder Straße und die Niederrheinallee bewegte sich die bunte Demo für Toleranz, selbstbestimmte Identität und Liebe bei strahlendem Sonnenschein in Richtung Vluyn.