24-Stunden-Dienst in Neukirchen-Vluyn : Feuerwehr-Nachwuchs probt den Ernstfall

Ein schwerer Unfall wurde am Keesenhof simuliert. Die jungen Wehleute übten sich in der Bergung der Opfer. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Neukirchen-Vluyn Alle zwei Jahre absolviert die Jugendfeuerwehr Neukirchen-Vluyn einen 24-Stunden-Dienst. Am Wochenende war es wieder soweit. 30 Jugendliche machten mit.

In dem Szenario kollidierte ein Pkw mit einem 14 Tonnen schweren Teleskoplader. Eine Person, in diesem Fall eine Puppe, gerät unter das Arbeitsgerät. Während der eine Trupp sich um die Verletzten im Pkw kümmert, muss der Teleskoplader angehoben werden. Mit Spreizer und Schere machten sich Lena Kutsch (17) und Til Langenhorst (14) an die Arbeit, um für den weiteren Rettungsvorgang den Zugang ins Autoinnere zu schaffen.

Der Löschzug Vluyn feiert am Mittwoch, 1. Mai, 11 Uhr, an der Tersteegenstraße 101 den Brandschutztag. Die Besucher erhalten Einblick in die Arbeit der Kameraden, für Kinder gibt es ein Unterhaltungsprogramm.

Das „Drehbuch“ für alle Einsätze stammte aus dem Planungsteam mit Jugendfeuerwehrwart Mirko Hegel. Der 24-Stunden-Dienst findet alle zwei Jahre statt und bildet den Berufsalltag ab. Erfahrungen aus realen Einsätzen fließen in die mehrwöchigen Vorbereitungen ein. Mit Rat und Tat helfen die erfahrenen Kameraden um Unfallort, geben Tipps, wie was am besten zu machen ist, zeigen die Handhabung der Gerätschaften. „Wir sind froh, dass wir bei solchen Übungen auf die Unterstützung von außen setzen können“, sagte Feuerwehrmann Kevin Seeck. Für Lena und Til war die Übung zwar anstrengend, „aber wir machen neue Erfahrungen, lernen, wie Handgriffe perfekt sitzen“, so die 17-Jährige. Auf Rückfahrt wurden nochmals Details besprochen.