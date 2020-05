Projekt zur Landesgartenschau : 2000 gestrickte Mohnblüten auf Niederberg

Die Mohnblüten auf dem Landschaftsband. Foto: Stadt Neukirchen-VLuyn/Stadt Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Die Frauen der „Dorfmasche“ waren erneut fleißig. Nun gibt es drei „bunte Ecken“ in der Stadt, die durch eine 16 Kilometer lange Rundtour verbunden sind. Das Projekt entstand anlässlich der Beteiligung Neukirchen-Vluyns an der Laga in Kamp-Lintfort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach dem Flachs blüht jetzt auch der Mohn: 2000 rote, gestrickte Mohnblüten auf Holzstäben leuchten nun auf dem Landschaftsband. Sie bilden zusammen mit den gehäkelten Flachsblüten, die vor zwei Wochen „gepflanzt“ wurden, die dritte „bunte Ecke“ in Neukirchen-Vluyn. Die Mohnblüten sind das Werk der Neukirchener Dorfmasche. Sie entstanden anlässlich der Beteiligung an der Landesgartenschau im benachbarten Kamp-Lintfort. Eine 16 Kilometer lange Rundtour verbindet nicht nur die textilen Blütenfelder auf Niederberg und an der Alten Mühle in der Dong, sondern zeigt auch Highlights wie die Halde Norddeutschland, Zeche und Neue Kolonie. Die Tour ist im Internet unter der Adresse http://maps.niederrhein-tourismus.de/s/EFNuX einsehbar.