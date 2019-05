Hinsbeck : Zweiter Ladies’ Day in und um Haus Milbeck in Hinsbeck

Zweiter Ladies’ Day in und um Haus Milbeck in Hinsbeck

Hinsbeck Zur ersten Veranstaltung im Herbst kamen mehr als 300 Besucherinnen. Geplant ist eine Verlosung.

Am Freitag, 10. Mai, dreht sich im und am Haus Milbeck alles nur um Frauen. Von 17 bis 21 Uhr steigt der zweite Ladies’ Day. Die erste Auflage war laut der Organisatoren so erfolgreich, dass die Veranstaltung dieses Mal ausgeweitet wird.