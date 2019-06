Kaldenkirchen : Erneut Kulturwoche in Kaldenkirchen

Kaldenkirchen Vom 5. bis zum 14. Juli läuft die zweite Auflage von Grenzgold. Nach 21 Veranstaltungen 2018 soll es nun 30 geben. Bei allen Terminen ist der Eintritt wieder frei. Am letzten Tag wird der „silberne Reiher“ verliehen.

Erster Termin ist die Eröffnung der Kunstausstellung von Marile Heinen, Nicole Terstappen und Sigi Nootz am Freitag, 5. Juli, 19 Uhr, in der ehemaligen Deutschen Bank, Kehrstraße 65. Weiter geht es unter anderem mit einem Schnäppchenmarkt mit Kindertrödel am Samstag, 6. Juli, 10 bis 16 Uhr, in der Fußgängerzone. Anmeldung bei Schuh Allertz, Ruf 02157 811600. Wieder im Programm ist beispielsweise die fünf Kilometer lange Erlebniswanderung des Wandervereins Kaldenkirchen; Sonntag, 7. Juli, ab 14 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz Galgenvenn an der Knorrstraße 77. Bewährt hat sich auch das Pub-Quiz im Quartier Latin, Bahnhofstraße 60; in diesem Jahr am Dienstag, 9. Juli, 20 Uhr. In der britischen Tradition der Kneipenspiele treten Teams gegeneinander an. Ebenfalls wieder eingeplant ist das bunte Bankett. Beim Picknick in der Fußgängerzone war 2018 „die Stimmung so toll“, sagt Dückers. Getränke stehen bereit, Essen bringt sich jeder selber mit. Termin: Freitag, 12. Juli, 19 Uhr, an der Seenstädter Bühne, Ecke Jahnstraße/Kehrstraße.