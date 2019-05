Lobberich : Zwei Verletzte nach Messerstecherei

Lobberich Noch ist unklar, wie es zur Auseinandersetzung in einer Nettetaler Spielhalle kam.

Am Freitagnachmittag hat es eine Messerstecherei in einer Spielhalle in Nettetal-Lobberich gegeben. Zwei Menschen sind dabei verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber wurde für den Transport in ein Krankenhaus alarmiert.