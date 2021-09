Im Grenzgebiet von Nettetal : Drogenschmuggler mit fünf Kilo Marihuana verursachen auf der Flucht zwei Unfälle

Kaldenkirchen Mit fünf Kilogramm Marihuana im Kofferraum eines Leihwagerns reiste ein Drogenkurier aus den Niederlanden nach Deutschland ein. Einer Kontrolle durch den Zoll entzog sich der Kurier durch eine halsbrecherische Flucht. Sie endete mit dem Zusammenstoß mit einer Lkw.

Am vergangenen Dienstag versuchte eine Zollstreife des Hauptzollamtes Krefeld gegen 15.30 Uhr, einen aus den Niederlanden über den Grenzübergang Heidenend eingereisten Pkw in Kaldenkirchen anzuhalten. Der Fahrer (26) mit Wohnsitz auf Gran Canaria missachtete mit seinem in Deutschland angemieteten Wagen jedoch alle Haltesignale des Zolls und raste einer Kontrolle davon.

Der 26-Jährige floh durch Wohngebiete, weiter über die Anschlussstelle Nettetal-Süd auf die Autobahn 61 in Richtung Niederlande und nach Straelen. Dabei gefährdete er unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. So befuhr er einen Kreisverkehr in entgegengesetzter Fahrtrichtung und missachtete eine rote Ampel. An einer Kreuzung in Straelen-Herongen endete dann abrupt seine Flucht. Der Spanier raste unter einen Lastkraftwagen. Das Leihfahrzeug wurde dabei total zerstört, der Fahrer blieb unverletzt. Der 26-Jährige verließ sein zerstörtes Fahrzeug und setzte seine Flicht zu Fuß fort. Doch vergeblich: Er konnte kurze Zeit später aufgegriffen werden. Er versuchte sich noch, sich seiner Festnahme zu widersetzen, bespuckte und beschimpfte die Einsatzkräfte der Bundespolizei.