Breyell : Zwei Männer rauben wertvolle Armbanduhr

Breyell Die Polizei sucht Zeugen für einen Raub am Sonntag auf dem Lambertimarkt in Breyell. Es geht um eine teure Armbanduhr. Zwei Täter sollen mit einem schwarzen Audi geflüchtet sein.

Ein 23-jähriger Nettetaler ist am Sonntag gegen 17.45 Uhr an der Sparkassenfiliale am Lambertimarkt Opfer eines Raubs geworden. Nach Schilderung des 23-jährigen hatte er sich in und an der Filiale mit einem Kaufinteressenten getroffen. Dieser hatte sich für eine inserierte, mehrere tausend Euro werte Armbanduhr interessiert. In der Filiale unterhielten sich die beiden Männer und wurden handelseinig. Die Uhr war zu diesem Zeitpunkt bereits übergeben. Der Käufer wollte in seinem Auto das Geld holen. Dazu begleitete ihn der Nettetaler auf die Straße. Dort wurde er von einem zweiten Mann von hinten erfasst. Der zweite Verdächtige trug einen Mund-Nasen-Schutz und forderte den Nettetaler zur Herausgabe seines Handys auf. Darüber erschien ein Zeuge vor der Filiale, der sich einmischte, worauf die beiden Tatverdächtigen mit der Uhr in einem schwarzen Audi mit auswärtiger Städtekennung flüchteten. Die Kripo bittet um Mithilfe: Hat jemand die Situation an der Bankfiliale beobachtet? Ist jemandem im Tatzeitraum ein schwarzer Audi mit auswärtigen Kennzeichen rund um die Filiale aufgefallen? Hinweise bitte an das KK West unter der Rufnummer 02162 3770.