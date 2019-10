Nettetal : Zwei Unfälle mit Schwerverletzten

Am Donnertag gegen 6.35 Uhr überschlug sich in Breyell ein Fahrzeug und landete in einem Vorgarten auf dem Dach. Foto: Günter Jungmann

Nettetal Ein 18- und ein 21-jähriger Fahrer verursachten Alleinunfälle. In Hinsbeck kam der Hubschrauber.

(RP) Zwei schwere Unfälle sind die Bilanz am Tag der Deutschen Einheit in Nettetal. Am Donnestag um 6.40 war ein 21-jähriger Autofahrer aus Breyell auf der Straße Natt aus Richtung Bracht in Richtung Breyell unterwegs. Dabei verlor er aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich; das Auto blieb hinter einer Mauer in einem Garten auf dem Dach liegen. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde der Fahrer schwer verletzt ins Krankenhaus Lobberich gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.