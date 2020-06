Nettetal : Zwei Führungskräfte verlassen das Rathaus

Baubetriebshofleiter Ronald van Zanten zieht im April 2018 in den neuen Bauhof an der Breyeller Straße 108 ein. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Nettetal Bei der Nettetaler Stadtverwaltung stehen Wechsel an: Ronald van Zanten, Leiter des Bauhofes, wechselt zum Kreis Viersen, Carola Schellhorn von der Bauaufsicht geht zur Stadt Krefeld.

Heute ist Susanne Fritzsche Technische Beigeordnete in der Stadt Viersen. Am 31. Dezember 2018 verließ sie die Stadt Nettetal Richtung Viersen. Gut zwölf Jahre hatte sie in Nettetal eine ganze Menge zu tun, und genau das hatte Susanne Fritzsche gewollt: „Es war klar: Da brennt’s, und genau das war reizvoll“, sagt die Kölnerin. „Ich wollte was bewegen.“ Als in der Stadt Nettetal der NetteBetrieb gegründet wurde und aus ihrem Geschäftsbereich ausgegliedert wurde, sah sie keine Basis mehr für sich. So sehen es Politiker der Ampel. Aktuell befürchtet man dort, der Exodus guter Leute aus der Verwaltung gehe weiter. Zwei Fälle werden dabei genannt.