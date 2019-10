Lobberich : Zwei begeisterte Taucher eröffnen in Lobberich eine Tauchschule

Michael Frehn im Ladenlokal der Tauchschule. Noch ist nicht alles angeliefert. Die beiden Tauchlehrer haben noch viel zu tun. Foto: Heribert Brinkmann

Lobberich Michael Frehn und Christoph Schöning eröffnen am 19. Oktober ihre „World of Divers“. In Lobberich führen sie einen Laden für Tauchzubehör.

Die „World of Divers“ Nettetal wird am Samstag, 19. Oktober, offiziell eröffnet. Die Tauchschule am Niederrhein ist bereits seit dem 2. Oktober geöffnet, aber noch ist nicht alles angeliefert. Michael Frehn, gerade wieder von einem Tauch-Ausflug am Roten Meer in Ägypten zurückgekehrt, und sein Geschäftspartner Christoph Schöning sind beide begeisterte Taucher. Beide haben ein anderes berufliches Standbein. Der 44-jährige Frehn, gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann, ist seit zehn Jahren mit Tresor- und Sicherheitstechnik selbständig. Und der 55-jährige Schöning ist Krankenpfleger. Gemeinsam ziehen sie mit viel Herzblut eine Tauchschule auf. Trainiert wird im Gasometer des Landschaftsparks Duisburg und im Bösinghover See in Meerbusch, liebevoll „Bösi“ genannt.

Alles ist neu, aber an der Adresse Im Weberfeld 1 in Lobberich hat es bereits vorher eine Tauchschule gegeben. Hier hat Michael Frehn selber mit dem Tauchen angefangen. Ein Kollege hat ihn 2006 dazu überredet, seitdem hat ihn die Begeisterung fürs Tauchen gepackt und nicht mehr losgelassen. Jetzt haben die beiden Taucher den Laden übernommen und neu erfunden. Der Standort ist bekannt und eingeführt. Und im Umkreis von 50 Kilometern ist er allein auf weiter Flur.

Ab zehn Jahren kann jeder Tauchen lernen. In der Tauchschule der beiden Neu-Gründer sind alle Altersklassen vertreten. Der Älteste ist 73 Jahre alt. Tauchen ist kein billiges Hobby. Der Grundschein (OWD Open Water Diver) berechtigt weltweit, bis 18 Meter abzutauchen. Der Schein kostet ab 459 Euro.

Als Einstieg empfiehlt sich ein Schnuppertauchen. Für 49 Euro kann jeder erfahren, wie es ist, aus einem Lungenautomaten zu atmen. Das Schnuppertraining und MY First Dive werden auch gern zu Geburtstagen oder Weihnachten als Gutschein verschenkt. My First Dive bietet erste Übungen im Wasser.

Im Laden in Lobberich gibt es alles für die Tauchausrüstung, vom Neoprenanzug über Flossen, Masken, Füßlinge, Schnorchel und vieles andere mehr.

