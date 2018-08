Zum Jubiläum "125 Jahre Kirchweihfest" hat die Pfarre St. Sebastian Lobberich einen neuen Kirchenführer herausgegeben

Nettetal Die Pfarre St. Sebastian hat einen neuen Kirchenführer herausgegeben. Sie feiert „125 Jahre Kirchweihfest“.

Die Pfarre St. Sebastian feiert in diesem Jahr „125 Jahre Kirchweihfest“. Rechtzeitig zum Jubiläum hat sie einen neuen Kirchenführer herausgegeben. 24 Seiten im DIN-A5-Format führen durch die 125-jährige Geschichte der Kirche. Die festliche Grundsteinlegung fand am 16. Mai 1892 durch den damaligen Bischof von Münster und gebürtigen Brachter Hermann Dingelstad statt. Der Bischof konsekrierte die fertige Pfarrkirche am 15. Oktober 1893. Sein Wappen befindet sich über dem Seiteneingang auf der Nordseite. Die Pfarrkirche ist dem heiligen Sebastian geweiht. Die Lobbericher begehen sein Patronatsfest am Sonntag nach dem 20. Januar (dem eigentlichen Festtag). Zum Gedenken des Heiligen befindet sich vor der Hauptsakristei eine Kapelle mit seiner Statue.