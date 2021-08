Vorfall in Lobberich : Zeugen vertreiben Einbrecher in Robert-Kahrmann-Straße

Die Polizei sucht nach einem grünen Ford Focus mit rotem Kennzeichen aus Köln. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Lobberich Zeugen haben am Sonntagnachmittag einen Einbruch in ein Haus an der Robert-Kahrmann-Straße verhindert. Die drei Einbrecher, die gerade die Haustür aufhebeln wollten,ergriffen die Flucht.

(hb) Gegen 16.10 Uhr am Sonntag haben eine Bewohnerin eines Hauses an der Robert-Kahrmann-Straße in Lobberich und einige Zeugen einen Einbruch verhindert. Laut Polizei hatten drei Männer versucht, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Durch den Lärm wurde die Hausbewohnerin aufmerksam, ging zur Tür und hörte, dass eine Zeugin von draußen die Männer bereits laut ansprach. Auf diesen Zuruf hin flohen die Täter in Richtung Sittard. Bei ihrer Flucht begegneten die Männer weiteren Zeugen, die sehen konnten, wie sie etwa auf Höhe der Einmündung in die Landrat-Mülleneisen-Straße in einen grünen Ford Focus mit rotem Kennzeichen mit der Ortskennung K für Köln stiegen und davonfuhren. Die Zeugen beschreiben die Täter wie folgt: Der erste Mann war zwischen 18 und 20 Jahren alt und übergewichtig. Er trug ein beigefarbenes T-Shirt und eine kurze Jeans. Laut den Zeugenaussagen hinkte er. Der zweite Mann, etwa 25 bis 30 Jahre alt, trug Drei-Tage-Bart, ein weißes T-Shirt, eine kurze Hose im Camouflage-Muster und außerdem graue Handschuhe bis über die Ellenbogen. Der dritte Mann, zwischen 18 und 20 Jahren alt und kräftig, trug eine beige kurze Hose und ein helles T-Shirt.

Hinweise an die Polizei unter Telefon 02162 3770.

(hb)