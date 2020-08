Auszeichnung in Nettetal : Die Forscher kommen aus Breyell

Breyell Die GGS Breyell darf sich jetzt „Haus der kleinen Forscher“ nennen. Sie ist damit die dritte Grundschule im Kreis Viersen, die diese Auszeichnung trägt. Eine Überraschung zur Belohnung gab es vom Förderverein der Schule.

Das Schild „Euregioschool“ an der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Breyell hat Zuwachs bekommen. Neben der Auszeichnung im Eingangsbereich an der Biether Straße 17 ist eine weitere Plakette dazu gekommen. Die Grundschule ist ein „Haus der kleinen Forscher“ geworden. Wobei es die Auszeichnung gleich zweimal gab. Schließlich hat die Grundschule neben dem Standort in Breyell einen weiteren in Schaag und dort wird ebenso geforscht. „Es sind wenige Schulen, die die Auszeichnung im ersten Anlauf erhalten. Sie haben es geschafft“, lobte Kerstin Kremers. Die Netzwerkkoordinatorin vom Kreis Viersen überreichte Plaketten und Urkunden samt Samentütchen für weitere Forschungsarbeiten an Schulleiterin Iris Dickmanns, Konrektorin Ute Bossmanns und Sachkundelehrerin Britta Müller.