Vereine in Nettetal : Workshop: Was macht einen Verein einzigartig?

Nettetal Die Stadt setzt die Reihe Vereinswerkstatt fort. Im März geht es um Öffentlichkeitsarbeit für Vereine und die Frage, was macht Vereine einzigartig.

(hb) Die Nettetaler Vereinswerkstatt im März widmet sich dem Thema „Alleinstellungsmerkmale unseres Vereins – was macht uns einzigartig?“. Sich seiner Stärken bewusst zu werden, ist die Grundlage für eine attraktive und erfolgreiche Darstellung des Vereins nach außen. In diesem Workshop geht es darum, im gemeinsamen Austausch mit den anderen Teilnehmenden die herausragenden Merkmale des eigenen Vereins auszuarbeiten. Auf dieser Basis kann unter anderem eine zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung von neuen Mitgliedern und Sponsoren auf- oder ausgebaut werden. Der Workshop findet am Dienstag, 22. März, ab 18.30 Uhr im Rathaus am Doerkesplatz statt.