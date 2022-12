In Lobberich Kaufhaus Woolworth kommt nach Nettetal

Die Entscheidung für Lobberich ist anscheinend nicht schwergefallen. Schon während der Standortprüfung in Nettetal habe sich der Wunsch nach einem Nahversorger seitens der Bürgerinnen und Bürger schnell bemerkbar gemacht, erklärte das Unternehmen. Man sei „sehr froh, ein Kaufhaus in Nettetal zu eröffnen“. Das Kaufhaus in der Ludbach-Passage öffnet künftig montags bis samstags von 9 Uhr bis 20 Uhr. Ein Moderator soll an diesem Tag für Unterhaltung sorgen, die Kundschaft kann beim Dreh an einem Glücksrad kleine Präsente gewinnen.