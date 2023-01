Neuer Mietspiegel ist erschienen Wohnen in Nettetal wieder teurer geworden

Es sind keine verbindlichen Preisfestsetzungen, die der alle zwei Jahre erscheinende Mietespiegel enthält. Aber es sind Werte, an denen sich Vermieter und Mieter bei Vertragsschluss orientieren können. Welche Miete tatsächlich verlangt und akzeptiert wird, hängt schließlich von einem Bündel von Faktoren wie Lage, Ausstattung und Zustand der Wohnung ab. Dennoch: Generell werden die Mieten auf Dauer nicht allzu weit von den Orientierungsgrößen abweichen, darum sind diese ein guter Fingerzeig, wie sich der Wohnungsmarkt in einer Stadt entwickelt. Und in Nettetal heißt das: Wohnen ist wieder teurer geworden – und zwar quer durch die Bank, egal ob die Wohnung vor 1948 oder erst nach 2015 gebaut wurde.