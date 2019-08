Sommertreffen am Wittsee : Wirtschaftsförderer bei Senioren-Union

Sommertreffen am Wittsee

Das diesjährige Sommertreffen der Senioren-Union Nettetal im Restaurant De Wittsee stand unter dem Motto: Wirtschaftsförderung in Nettetal – Herausforderungen, Abläufe, Erfolge. Der Saal war gefüllt. Alle Teilnehmer wollten hören, was der Leiter des Zentralbereiches Wirtschaft und Marketing, Hans-Willi Pergens, zu berichten hatte. Nach der Begrüßung durch Greta van der Beek-Optendrenk wurde Pergens zunächst in einem persönlich gehaltenen Interview mit Dorothee Kolanus vom Vorstandsteam vorgestellt. Pergens, der Ende 2017 als Wirtschaftsförderer nach Nettetal gekommen war, stellte insbesondere die aktuell erfolgreiche Entwicklung des Gewerbegebiets Nettetal-West heraus und verwies auf die Vorzüge des Wirtschaftsstandorts Nettetal.