Weinanbau in Nettetal Winzer warten auf den neuen Wein

Nettetal-Kaldenkirchen · In einer umgebauten Garage in Kaldenkirchen reift derzeit Wein aus Trauben, die ein Freundeskreis in Leutherheide angebaut hat. Welche Herausforderungen es dabei gab und wie es für die „Seenstädter Wein UG & Co“ weiter geht.

29.10.2023, 13:00 Uhr

André Dückers beim Verkosten des Jungweines. „Wir haben viel gelernt und lernen weiter“, sagt er im Hinblick auf den Weinanbau in Nettetal. Foto: Heinz Koch

Von Heinz Koch

Die ersten Trauben auf den Weinfeldern in Leutherheide sind gelesen, der Ausbau zu Wein läuft, jetzt heißt es: abwarten. Dabei sind die fünf Mitglieder der Kostenpflichtiger Inhalt „Seenstädter Wein UG & Co“, André Dückers, Guido Kall, Leo Jürgens, Tim Schmitz und Marcel Fritz gespannt auf das Ergebnis. „In dieser Saison werden wir nur einige Flaschen für uns zum Kennenlernen ausbauen“, so Dückers. „Mit größeren Mengen ist frühestens 2025 zu rechnen.“