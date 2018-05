Nettetal: WIN-Fraktion scheitert mit Antrag an Kommunalaufsicht

Nettetal Die Politiker sehen den Datenschutz gefährdet

In einem Schreiben an den Landrat erbaten die WIN-Politiker eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit einiger Beschlüsse. Insbesondere in der geplanten Kontrolle von Kita-Trägern sahen sie den Datenschutz verletzt. Der Ausschuss habe gegen die Stimmen von Wählergemeinschaft und Grünen beschlossen, die Kita-Betreuung flexibler zu machen, "von 45 Stunden pro Woche zu 35 oder 25 Stunden", sagte Schönfelder. Die WIN bemängelte in ihrem Schreiben, dass dafür unter anderem eine Arbeitszeitbescheinigung der Eltern notwendig sei.