Kaldenkirchen : WIN-Fraktion räumt in Nettetal-West auf

Bei der Aktion sammelten die Helfer in Nettetal-West Müll. Foto: WIN

Kaldenkirchen Die WIN-Fraktion hat die Aktion „Let’s clean up Europe“ umgetauft in „Let’s clean up Nettetal-West“. Dort gab es einen Haufen Bauschutt, berichten die Mitglieder. Darauf haben sie eine gefundene Palette und die ganzen Müllsäcke gestapelt.

Die Säcke und die Palette wurden unmittelbar nach Ende der Aktion abgeholt. Mittlerweile ist auch der Bauschutt vom Bauhof entfernt worden. Nach getaner Arbeit saßen die Helfer noch in gemütlicher Runde zusammen. An der Aktion „Nettetal putzt sich raus“ haben sich insgesamt 22 Gruppen beteiligt.

(RP)