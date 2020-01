Nettetal-Breyell : Wilder Müllberg in der Natur ärgert Spaziergänger

Wilder Müllberg in der Natur ärgert Spaziergänger

Der wilde Müllberg am Quellenhof befindet sich auf einem Privatgelände im Landschaftsschutzgebiet. Foto: Heribert Brinkmann

Breyell Leser, die am Quellensee mit ihren Hunden spazieren gehen, beschweren sich über einen wilden Müllhaufen. Seit rund einem Jahr passiere nichts.

Die Stadt Nettetal verweist auf den Kreis, da es sich dort um ein Landschaftsschutzgebiet handele. Die Kreispressestelle bestätigt, dass der Kreis Viersen Ende 2019 durch die Stadt Nettetal über eine wilde Müllablagerung auf einem Parkplatz des Restaurants Am Quellensee informiert worden sei. Bei dem Parkplatz handele es sich - anders als sonst üblich – nicht um ein allgemein zugängliches Grundstück. In diesem Fall wäre die Stadt zuständig. Es handelt sich hier um einen privaten Parkplatz.

Im Juni 2019 soll der Eigentümer Sperrmüllabfälle zur Entsorgung angemeldet und bereits eine Woche vor dem Abholtermin auf seinem Grundstück abgelagert haben. Es handelte sich hier jedoch um nicht abholfähige Hausmüllabfälle. Inzwischen hätten unbekannte Dritte in erheblichem Umfang weitere Abfälle auf dem Parkplatz abgelagert. Der Eigentümer wurde angehört und zur Beseitigung aufgefordert, so der Kreis Viersen weiter. Der Eigentümer habe auf seine mangelnde Leistungsfähigkeit verwiesen und seine mögliche Mitwirkung an der Beseitigung verweigert.