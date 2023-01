Zweiter Fall in Nettetal binnen weniger Tage Wieder Einbruch in Grundschule

Bereits im Zeitraum Donnerstag, 12. Januar, 19 Uhr, und Freitag, 13. Januar, 7 Uhr, hatte es einen Einbruch in die städtische Gemeinschaftsgrundschule „Im Hoverbruch" in Lobberich gegeben. In diesem Fall hebelten die Täter eine Tür auf, um in das Gebäude zu gelangen. Drinnen hebelten sie weitere Türen auf. In einem Raum konnten der oder die Täter an einen Schlüsselbund gelangen, mit dem weitere Klassenzimmer geöffnet werden konnten. Insgesamt wurde ein Bargeldbetrag in mittlerer dreistelliger Höhe entwendet.