Neueröffnung in Nettetal : Wechsel im „Kama’s Island“

Kevin Müllers hat soeben die Café-Bar „Paradice“ in Kaldenkirchen eröffnet. Foto: Daniela Buschkamp

Kaldenkirchen Kevin Müllers hat das kürzlich geschlossene „Kama‘s Island“ an der Gartenstraße in Kaldenkirchen übernommen und neu dekoriert. Was der 29-Jährige dort plant.

Nach mehr als sieben Jahren ist das „Kama‘s Island“ an der Gartenstraße 1 Geschichte: Dort hat Kevin Müllers (29) soeben das „Paradice“ eröffnet, eine Mischung aus Café und Kneipe an Frei- und Samstagen. „Wir wollen kein gewöhnliches Lokal sein“, sagt der neue Besitzer.

Wo zuvor karibisches Flair herrschte, wird es nun wild, wie im Dschungel: eine dunkelgrüne Blätter-Tapete an der Wand, viel Grün, ein neu modellierter Baum in einer Ecke, eine Wolkendecke, ein grimmig blickender Gorilla an der Bar, Sitzecken mit bunten Samtsesseln und rote Liegestühle vor der Tür: Das sind nur einige Accessoires, die in der neuen Location für paradiesische Gefühle sorgen sollen.

„Immer wieder sagen die Leute: ,Es gibt ja nichts, wo man hingehen kann’“, erzählt Kevin Müllers. Er gehöre selbst zu den Menschen, die gern feiern, genauso wie sein großer Freundeskreis. Deshalb wolle er jetzt in Kaldenkirchen einen „Treffpunkt schaffen, an dem etwas los ist“.

Von dienstags bis freitags, jeweils von 10 bis 17 Uhr, ist das „Paradice“ ein Café; in drei Wochen will Müllers den Café-Betrieb starten, mit unterschiedlichen Heißgetränken, süßen und herzhaften Snacks wie Kuchen Doughnuts und Toasties. „An Freitagen und Samstagen, jeweils ab 20 Uhr, wird das ,Paradice‘ zur Kneipe“, sagt Müllers. Neben Bolten und Bitburger vom Faß gibt es Longdrinks, Shots und warme Getränke, Cocktails seien nicht geplant.