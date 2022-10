Ungewöhnliches Kunstprojekt : Wie sich neun Künstler vom Garten in Busch inspirieren ließen

Nettetal Im August verbrachten neun Künstler zehn Tage im Projektraum Kunst in Busch 8 und ließen sich von dem Garten und der Umgebung inspirieren. Das sind die Ergebnisse.

Albrecht Ferch reiste mit jeder Menge Materialien aus Berlin an und benutzte sie nicht. Stattdessen sammelte er Blätter und begann, sie zu maskenähnlichen Blattcollagen zu schneiden, aus denen entwickelten sich technische Gebilde. Mit Fotos hielt er die vergänglichen Collagen frisch. Gastgeberin Barbara Schmitz-Becker arbeitete mit Tusche. In ganz zarten Zeichnungen hält sie ihre Untersuchungen von Wachstumsspuren an Teichgräsern, Bäumen und Wurzeln fest. In einem kontrollierten Prozess schüttet sie die Tusche auf das Papier, arbeitet mit Trocknungsprozessen, die unterschiedlich Farbnuancen hervorbringen.