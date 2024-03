Tag der offenen Tür an der Fontys Wie die Uni in Venlo um deutsche Studierende wirbt

Es herrscht viel Trubel an diesem Vormittag an der Universität in Venlo. Zahlreiche junge Menschen sind gekommen, um sich umzuschauen und über ein mögliches Studium zu informieren. Hinter der gläsernen Drehtür am Haupteingang werden sie von freundlich lächelnden Menschen empfangen, die selbst nicht viel älter sind als sie: Studenten der Hochschule, die man an lilafarbenen T-Shirts mit dem Logo der Uni erkennt. Sie stehen an Ständen oder laufen durch die Räume, um Fragen zu beantworten und Studieninteressenten zu begleiten.