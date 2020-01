Lobberich : Werbering Lobberich im Umbruch

Vorsitzender Thomas Leuf wollte zum Jahresende aufhören. Er macht vorerst bis zum 30. Juni weiter.

Den Werbering trifft es nicht unvorbereitet, aber in generell schweren Zeiten. In den Innenstädten, nicht nur in Lobberich, geht die Kundenfrequenz merkbar zurück. Immer mehr Verbraucher bestellen lieber online. Thomas Leuf verweist auf die vielen Paketdienste in den Straßen. Wenn der Umsatz aus dem lokalen Einzelhandel in den internationalen Versandhandel fließe, habe das direkte Auswirkungen auf die Innenstädte. Stadtfeste werden stets in Verbindung mit verkaufsoffenen Sonntagen gefeiert. Wenn der Einzelhandel diese Aktivitäten nicht mehr leiste, gebe es auch keine Stadtfeste mehr. Ebenso sei es bei der Förderung von Vereinen. Wenn im Einzelhandel immer weniger Geld in die Kasse komme, gebe es auch keinen Spielraum für Spenden oder Sponsorship.