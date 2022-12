Feiertagsmüll in Nettetal Wer Silvester böllert, muss hinterher auch fegen

Mit Material für ein zünftiges Feuerwerk war in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt kein Geschäft zu machen. Doch zum Jahreswechsel 2022/23 kann wieder massenhaft geböllert werden – sofern die gestiegenen Energiepreise und Lebenshaltungskosten nicht für Abstinenz sorgen. Und am Tag danach? Liegt oft noch der zerfetzte Rest oder die ausgebrannte Raketenbatterie auf Bürgersteig oder Straße oder im Rinnstein herum. Auf eine besondere Einsatzkolonne von Stadtreinigern braucht in Nettetal niemand zu hoffen. Den Feuerwerksmüll zu entfernen, sei Aufgabe der Bürger, sagt ein Stadtsprecher.