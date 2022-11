Vorfall in Nettetal-Breyell : Welpe stirbt nach Unfall mit Fahrerflucht

Vorfall in Nettetal-Breyell

(mrö) Die Polizei fahndet nach einem Mofafahrer, der in Nettetal-Breyell einen Unfall verursacht hat, nach dem ein vier Monate alter Hundewelpe kurze Zeit später verendete. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte sich der Unfall bereits am Freitag ereignet. Gegen 15 Uhr war eine 58-jährige Viersenerin mit dem kleinen Hund auf der Straße Lötsch unterwegs, als sich von hinten das Mofa näherte und den Welpen auf der Straße erfasste. „Durch den Zusammenprall stürzten der Welpe und die 58-Jährige Frau auf die Straße“, erklärte eine Polizeisprecherin. Die Viersenerin blieb unverletzt, doch vier Monate alte Welpe hat derart starke Verletzungen zugezogen, dass auch eine Behandlung beim Tierarzt ihn nicht mehr retten konnte.