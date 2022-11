Gesamtschule Nettetal

Anschrift: Gesamtschule Nettetal, Von-Waldois-Straße 6 in 41334 Nettetal-Breyell, Telefonnummer: 02153 71844;

online: www.genettetal.de

Zahl der Schüler 902

Zahl der Lehrkräfte 89

Welches Profil besitzt die Schule?

„Wir besitzen ein ausgebautes Förder- und Beratungskonzept in Sekundarstufe I und II und sind Inklusive

Schule seit dem Jahr 2001.“

Worauf ist der Schulleiter stolz?

„Unsere Berufsorientierung über den schulnahen Verein baseL sowie die Erinnerungskultur gegen Rassismus und für Demokratie zeichnen uns ebenso aus.“

Fünftklässler: 2022: 108 Anmeldungen und 42 Absagen

Termine Tag der offenen Tür:

Samstag, 26. November von 10 Uhr bis 14 Uhr. Informationsabend für Grundschuleltern am Montag 21. November um 19 Uhr und am Mittwoch, 18. Januar 2023 um 19 Uhr in der Schule. Anmeldung ab 30. Januar (nach Terminabsprache).